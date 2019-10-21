2019-10-21T04:34:05+03:00
Происшествия

Пожар и эвакуация в школе в селе Олха утром 21 октября: уроков сегодня не будет

Причиной пожара в школе №7 в селе Ольха, возможно, стало короткое замыкание
Мария КНЯЗЕВА
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Пожар и эвакуация в школе в селе Олха утром 21 октября: уроков сегодня не будетПожар и эвакуация в школе в селе Олха утром 21 октября: уроков сегодня не будетФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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- Не паникуем, спокойно выходим, - вместе привычного начала уроков сегодня, 21 октября, учителям школы №7 в селе Олха Шелеховского района пришлось проводить эвакуацию детей. Не плановую.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 7:57, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

То есть всего за несколько минут до начала первого занятия. Все ученики уже были в классах. Раскладывали учебники и пеналы на парты, когда услышали пожарную сирену.

- Педсостав оперативно организовал эвакуацию. Еще до прибытия пожарных, они вывели из здания 129 человек: 119 учеников и 10 учителей, - сообщают МЧСовцы. - Никто не получил травм. Погибших нет.

Приехавшие пожарные быстро нашли источник возгорания — горела электрощитовая на площади 2 квадратных метра в одном из классов. Пожар был потушен менее чем за 5 минут.

- Сегодня занятия в школе отменены для проведения тщательного обследования одноэтажного брусового здания школы и работы ремонтной бригады, - уточняют в ведомстве. - Школа в начале года прошла необходимую проверку, нарушений не было. Сейчас проводится доследственная проверка.

Одной из вероятных причин дознаватели называют короткое замыкание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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