2019-10-21T05:23:52+03:00
Общество

312 автомобилей сгорели в Иркутской области с начала года

Всегда необходимо иметь в машине углекислотный и порошковый огнетушители
Мария КНЯЗЕВА
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312 автомобилей сгорели в Иркутской области с начала года312 автомобилей сгорели в Иркутской области с начала годаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Горят быстро. Обычно хватает 3-4 минут, чтобы любимая «ласточка» превратилась в «уголёк». В МЧС по Иркутской области отмечают увеличения числа пожаров в автомобилях.

- В сентябре в области зафиксировано 33 возгорания в авто, - сообщают в ведомстве. - На два больше, чем в сентябре прошлого года. В 14-ти случаях причиной стало неисправное электрооборудования, еще в одиннадцати пожар вспыхнул из-за неосторожного обращение с огнем.

Всего с начала 2019 года в регионе сгорели 312 машин. Чтобы избежать этого, спасатели советуют не перегружать бортовую электросеть, своевременно проходить ТО.

ПАМЯТКА ОТ МЧС:

- в машине нужно иметь углекислотный и порошковый огнетушители;

- сбить пламя помогут плотная ткань, земля, песок или снег;

- если потушить пожар не удаётся, безопаснее будет отойти подальше, так как может взорваться топливный бак или газовый баллон;

- нельзя приступать к тушению пожара, если вы находитесь в одежде, пропитанной парами топлива либо испачканной в мазуте;

- ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль, не пытайтесь его завести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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