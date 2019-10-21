2019-10-21T07:11:16+03:00
Происшествия

Двое детей подожгли иномарку во дворе дома в Иркутске

Они разбили лобовое стекло машины и бросили в салон горящую тряпку
Анна ПОПОВА
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Двое детей подожгли иномарку во дворе дома в ИркутскеДвое детей подожгли иномарку во дворе дома в ИркутскеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Накануне иркутские полицейские задержали двоих детей, которые подожгли чужую иномарку. Все произошло днем 20 октября. В дежурную часть полиции позвонил житель дома в районе улицы Маршала Конева и сообщил, что во дворе стоит горящий автомобиль "Мицубиси", а рядом с ним бегают дети. На место происшествия прибыли оперативники и бригада пожарных, которая быстро потушила пожар в салоне.

- Оказалось, что два ребенка вы возрасте 8 и 11 лет разбили лобовое стекло машины и забросили в салон горящую тряпку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Они сделали это не из личной неприязни к хозяйке автомобиля, а просто из хулиганских побуждений.

В результате поджога иномарка частично повредилась. Ее владелица в данный момент находится в командировке и вряд ли знает о том, что случилось с ее "ласточкой". Полицейские провели профилактические беседы с родителями поджигателей, которым также выписали штраф за неисполнение родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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