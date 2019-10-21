Черные лесорубы из Иркутской области незаконно вырубили 1200 кубометров древесины

СЕГОДНЯ 08:18 2019-10-21T08:18:47+03:00

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Накануне сотрудники полиции при содействии бойцов ОМОНа, СОБРа и Росгвардии задержали банду "черных лесорубов" в Зиминском районе. Они начали свою нелегальную деятельность в 2018 году, и за это время успели совершить 12 рубок и заготовить порядка 1,2 тысячи кубометров древесины. В общей сложности они нанесли ущерб лесному фонду региона в размере более 10 миллионов рублей.

- Они занимались незаконной вырубкой леса под прикрытием легальной предпринимательской деятельности, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области. - Для этих целей они использовали специальную технику, а древесину держали на собственных базах, где ее обрабатывали. Именно оттуда ее впоследствии отправляли на экспорт.

При обыске на предприятиях "черных лесорубов" у них были изъяты 11 легковых и грузовых автомобилей стоимостью более 20 миллионов рублей. Также там были найдены бензопилы, мобильные телефоны, компьютеры и другая техника. В отношении всех участников группировки, занимавшейся незаконной заготовкой древесины, уже завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU