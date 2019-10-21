Умер иркутский журналист и писатель Александр Баталин

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-21T12:51:52+03:00

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Известный иркутский журналист Александр Баталин умер на 73-м году жизни после продолжительной болезни.

Мэтр иркутской журналистики был образцом для многих начинающих корреспондентов, он отдал любимому делу всю свою жизнь. Для нас, его коллег, Баталин - настоящая легенда, многие обязаны ему своей профессиональной судьбой.

Сейчас можно признаться, что Александра Баталина всегда выделяли за недюжинный ум, энциклопедические знания, человечность. Назови его стиль поступков лидерством, целеустремленностью или рассудительностью, ошибки не будет.

Помнили и будем помнить! Прощайте, Александр Григорьевич!

Прощание с Александром Баталиным пройдет 24 октября, в 16:00 в ритуальном зале на Боткина, 10.

Коллектив "Комсомольской правды - Иркутск" выражает соболезнования родным и близким Александра Григорьевича.

СПРАВКА "КП"

Александр Григорьевич Баталин

Родился Александр Григорьевич 20 февраля 1947 года на Сахалине. Окончил филологический факультет ИГУ. За свою жизнь Александр Григорьевич работал и спецкором, и главным редактором. Границ его творчества не было. В Восточно-Сибирской студии кинохроники был самым молодым главным редактором. Корреспондентом трудился в газете "Наука в Сибири" и агентстве РИА Новости. Вместе с женой Ольгой они основали информационное агентство "Сибтранспресс", где он стал главным редактором.

Большой страстью Александра Григорьевича был театр. Еще в студенческие годы был театральным критиком в газетах "Советская молодежь" и "Восточно - Сибирская правда". Он и сам написал пьесу "В квадрате чувств". В 2017 году в Иркутском драматическом театре имени Н. П. Охлопкова по ней был поставлен спектакль, который до сих пор входит в репертуар. Александр Баталин является и автором книги об иркутской науке "Прогноз на послезавтра".

ИСТОЧНИК KP.RU