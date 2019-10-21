Заксобрание Иркутской области: законопроекты о бесплатном питании в школах для детей-инвалидов рекомендованы к принятию во втором чтении

СЕГОДНЯ 13:57 2019-10-21T13:57:29+03:00

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Члены комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области рекомендовали принять во втором чтении законопроекты о бесплатном питании в школах для детей-инвалидов.

Мера соцподдержки актуально. Дело в том, что сейчас ученик с ограниченными возможностями здоровья и ребенок-инвалид не являются совпадающими, либо идентичными по своему статусу категориями. Не все дети-инвалиды имеют статус обучающегося с ОВЗ и, как следствие, не могут претендовать на двухразовое бесплатное питание. Напомним, закон о бесплатном питании детей с ОВЗ был принят в 2019 году, а также депутаты предусмотрели средства на его реализацию с 1 сентября.

Между тем, в Иркутской области проживает 12 тыс. 598 детей-инвалидов, из них более 2 тыс. обучаются в школах. При этом около 800 человек – получает бесплатное питание в школе, так как воспитываются в многодетных или малоимущих семьях.

Поправками ко второму чтению предложено установить, что при наличии у обучающего права на обеспечение бесплатным питанием по нескольким основаниям, родители смогут выбрать по какому именно из оснований будет питаться ребенок.

Другим законопроектом полномочиями по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов предлагается наделить муниципалитеты. Работа над законодательными инициативами будет продолжена в третьем чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU