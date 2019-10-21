2019-10-21T14:49:40+03:00
Общество

Ответь правильно на вопросы и выиграй билет на концерт Елены Темниковой

Победитель, правильно ответивший на простые вопросы, сходит на концерт Елены Темниковой 24 октября
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ответь правильно на вопросы и выиграй билет на концерт Елены Темниковой. Фото: пресс-служба Елены Темниковой.Ответь правильно на вопросы и выиграй билет на концерт Елены Темниковой. Фото: пресс-служба Елены Темниковой.
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Инновационное шоу, выходящее за грани реальности увидят иркутские поклонники певицы Елены Темниковой, которая уже 24 октября даст концерт во дворце спорта «Труд», в Иркутске. Напомним, королева российского «дип-хауса» начала свой масштабный тур TEMNIKOVA TOUR 2019 по 30 городам России. На всех концертах, поклонников Елены Темниковой ждут уникальные спецэффекты, дополненная реальность, абсолютно новое световое шоу, а также возможность выиграть автомобиль.

В Иркутске Елена Темникова презентует новый альбом TEMNIKOVA 4. Если вы самые преданные поклонники Елены Темниковой, и мечтаете подпевать ей во время исполнения хитов, тогда именно у вас есть шанс выиграть билет на концерт певицы. Участвуйте в нашем конкурсе. Для этого нужно правильно ответить на несколько простых вопросов о творчестве певицы, и прислать их по электронному адресу sinkov.andrey@bk.ru и все! Ждите письма!

Итак, вопросы.

1. Какое место Елене Темникова заняла на Фабрике звезд-2?

2. Какое место заняла группа «Серебро» с Еленой Темниковой в составе на Евровидении 2007, и в каком городе проходил тот конкурс?

3. Как назывался дебютный сольный мини-альбом Елены Темниковой?

Не теряйте времени, пишите! Есть вопросы? Звони! Тел. (3952) 208-008

Ответы принимаются до 12.00 23 октября.

Победитель будет выбран случайным образом из числа правильно ответивших на все вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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