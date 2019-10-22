СЕГОДНЯ 05:58 2019-10-22T06:02:18+03:00

Снегопад в Иркутске: около 1 тысячи тонн песко-соляной смеси рассыпано по дорогам. Фото: администрация Иркутска.

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В связи с первым осенним снегопадом в Иркутске, дорожным бригадам пришлось выйти на дежурство в ночь на 22 октября. На обработку дорог выпустили 67 единиц техники, которые рассыпали около 1 тысячи песко-соляной смеси на самых опасных участках.

- При холодном ветре и относительно невысоких температурах существует большая вероятность образования тонкой ледяной корки, - отметили в пресс-службе администрации Иркутска. - Поэтому для безопасности дорожного движения улицы обрабатываются солью: она полностью растапливает падающий снег, не давая ему образовать наледь. В случае же механической уборки снега образуется ледяной накат.

Ну а снежную кашу с дорог начнут сметать после спада основного транспортного потока. Вечером на уборку выйдут 43 комбинированные дорожные машины, 15 специализированных тракторов и 120 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU