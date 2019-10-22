В Братске водитель сбил 59-летнего пешехода и скрылся

СЕГОДНЯ 06:57 2019-10-22T06:57:38+03:00

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Когда виновника ДТП в Братске, сбившего на дороге человека, доставили в полицию, он был пьян. Как он объяснил сотрудникам МВД, "принять на грудь" он решил уже после аварии, для снятия стресса. Ведь с места происшествия он скрылся, а что стало с пешеходом, которого он сбил, не знал. Думал, конечно, самое худшее. Но, по счастью, 59-летний житель Братска, который стал жертвой аварии, переходя дорогу в неположенном месте, остался жив.

-С тяжелыми травмами пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение горбольницы №1, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. - А, благодаря помощи свидетелей, запомнивших номер машины, была установлена марка авто («Toyota Sienna») и собственник. В течение часа 58-летний водитель был разыскан.

Он был подшофе. Так что нарушил правила не один раз. Во-первых, уехал с места аварии, оставив человека без помощи. Во-вторых, употребил алкоголь, что также запрещено. По факту ДТП проводится проверка. После её завершения и установления степени тяжести повреждений для здоровья пострадавшего, в отношении водителя будет принято правовое решение.

ИСТОЧНИК KP.RU