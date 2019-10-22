Предприниматель из Иркутска попался на взятке сотруднику полиции

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-22T10:50:05+03:00

Мужчина хотел избежать наказания за административный проступок, а в результате совершил уголовное переступление

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15 октября 53-летний частный предприниматель был доставлен в отдел полиции. На него был составлен протокол об административном правонарушении.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, мужчина занимался продажей мяса. Сотрудники полиции обнаружили гараж, где предприниматель хранил продукцию. Документов, в том числе и ветеринарных справок, на товар у него не оказалось.

Но нести ответственность за нарушение закона мужчина не хотел. И он решил заплатить, чтобы избежать наказания за незаконную продажу. Бизнесмен оценил «услугу» полицейского в 15 тысяч рублей.

- Сотрудник полиции отказался от взятки, - сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Иркутской области. – О попытке задержанного откупиться он сообщил своим коллегам, сотрудникам экономической безопасности.

Сейчас ему предъявлено обвинение за попытку дачи взятки за совершение незаконных действий. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Следователи выясняют подробности преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU