2019-10-22T12:11:55+03:00
Происшествия

Братчанка получила восемь месяцев исправительных работ за оскорбление сотрудников полиции

Женщине не понравилось, что полицейские пришли в ее дом, и обругала матом
Виктория ГЕРКО
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Братчанка получила восемь месяцев исправительных работ за оскорбление сотрудников полицииБратчанка получила восемь месяцев исправительных работ за оскорбление сотрудников полицииФото: Андрей КОПАЛОВ
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Ссора между соседями до уголовного дела довела. В конце мая между жителями многоэтажки Братска возник конфликт. На почве чего? Вероятно, из-за неадекватного поведения одной из сторон: изрядно выпившая женщина устроила скандал. Выяснять с ней отношения соседи не стали и вызвали полицию. Однако сибирячке неожиданный визит сотрудников МВД не понравился. И она решила высказать о своем недовольстве в открытую…

- Обвиняемая в присутствии посторонних людей оскорбляла сотрудников полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей, - сообщает ИА Байкал Инфо со ссылкой на прокуратуру Иркутской области. – Причем в выражениях женщина не стеснялась и использовала нецензурную лексику.

За публичное оскорбление сотрудников полиции на женщину было заведено уголовное дело. Суд признал ее виновной. Жительница Братска получила 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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