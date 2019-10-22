В поселке Маркова открылся дневной стационар
Дневной стационар открыли в больнице поселка Маркова в Иркутском районе. Теперь в больнице будут постоянно работать врач-терапевт и медсестра процедурного кабинета.
- Главная цель нового дневного стационара – улучшение здоровья граждан, - сообщает ИА Сибирские новости со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области. – Теперь медицинская помощь стала доступнее для людей пожилого возраста. Им намного проще следить за возрастными изменениями. В дневном стационаре можно получить пройти лечение, сделать диагностику или получить консультации специалистов. Также можно получить реабилитационную помощь.
Кроме того, в день открытия нового стационара жители поселка приняли участие в акции «Поезд здоровья». Они прошли флюрографию, сделали прививки против гриппа и процедуру ЭКГ, а также измерили артериальное давление.
ИСТОЧНИК KP.RU