В поселке Маркова открылся дневной стационар

СЕГОДНЯ 14:25 2019-10-22T14:25:37+03:00

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Дневной стационар открыли в больнице поселка Маркова в Иркутском районе. Теперь в больнице будут постоянно работать врач-терапевт и медсестра процедурного кабинета.

- Главная цель нового дневного стационара – улучшение здоровья граждан, - сообщает ИА Сибирские новости со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области. – Теперь медицинская помощь стала доступнее для людей пожилого возраста. Им намного проще следить за возрастными изменениями. В дневном стационаре можно получить пройти лечение, сделать диагностику или получить консультации специалистов. Также можно получить реабилитационную помощь.

Кроме того, в день открытия нового стационара жители поселка приняли участие в акции «Поезд здоровья». Они прошли флюрографию, сделали прививки против гриппа и процедуру ЭКГ, а также измерили артериальное давление.

ИСТОЧНИК KP.RU