Поиски потерявшегося в лесу 88-летнего пенсионера прекращены в Бурятии

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-22T14:42:31+03:00

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В ночь на 20 октября пропал 88-летний житель Бурятии. На поиски пенсионера отправились сотрудники полиции, спасатели и добровольцы из местных жителей. Сотрудники полиции рассказали, что мужчина страдал глухотой и провалами в памяти.

- На автомобиле «УАЗ» обследовали дороги, осматривали территорию леса, - сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на пресс-службу МЧС России по республике Бурятия. – Спасатели запускали сигнальные ракеты, надеясь, что мужчина увидит их и пойдет навстречу.

Только через три часа удалось найти дедушку. Он сидел у дерева в стороне от дороги. На ногах у него были тапочки. Сам мужчина промок насквозь. Около трех часов ночи мужчину доставили домой. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Спасатели рекомендуют сообщать родным и знакомым о том, куда вы идете и в каком направлении. В лесу не меняйте намеченного маршрута. Так будет проще спасателям найти вас.

ИСТОЧНИК KP.RU