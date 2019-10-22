2019-10-22T14:42:31+03:00
Общество

Поиски потерявшегося в лесу 88-летнего пенсионера прекращены в Бурятии

Дедушку удалось обнаружить за несколько часов
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Потерявшегося в лесу пенсионера нашли в БурятииПотерявшегося в лесу пенсионера нашли в БурятииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В ночь на 20 октября пропал 88-летний житель Бурятии. На поиски пенсионера отправились сотрудники полиции, спасатели и добровольцы из местных жителей. Сотрудники полиции рассказали, что мужчина страдал глухотой и провалами в памяти.

- На автомобиле «УАЗ» обследовали дороги, осматривали территорию леса, - сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на пресс-службу МЧС России по республике Бурятия. – Спасатели запускали сигнальные ракеты, надеясь, что мужчина увидит их и пойдет навстречу.

Только через три часа удалось найти дедушку. Он сидел у дерева в стороне от дороги. На ногах у него были тапочки. Сам мужчина промок насквозь. Около трех часов ночи мужчину доставили домой. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Спасатели рекомендуют сообщать родным и знакомым о том, куда вы идете и в каком направлении. В лесу не меняйте намеченного маршрута. Так будет проще спасателям найти вас.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Миллион рублей за смертельный наезд заплатил бывший военнослужащий
Школьник, скрестив руки на груди, встал на пешеходном переходе и преградил дорогу "Лексусу"
Цену на школьные обеды предлагают поднять до 74 рублей в Иркутске
В поселке Маркова открылся дневной стационар
Иркутская область представит в Пекине бренд производителей Приангарья
Водитель, который сбил пенсионерку и проехал по ней, задержан в Ангарске
Стационар дневного пребывания Иркутской районной больницы открылся в Маркова
Братчанка получила восемь месяцев исправительных работ за оскорбление сотрудников полиции
Предприниматель из Иркутска попался на взятке сотруднику полиции
Несанкционированную свалку недалеко от Кутулика уберут
Организованная ТПП Восточной Сибири бизнес-миссия омских деловых кругов проходит в Иркутске
Большой Луг может стать селом
Жительница Нижнеудинска лишится свободы за неуплату алиментов
В Братске водитель сбил 59-летнего пешехода и скрылся
260 машин очищают от снега дороги в Иркутской области
Упавший рюкзак чуть не стал причиной гибели туристки из Москвы на Байкале
К юбилею бурятского филологического отделения ИГУ
"Навечно вместе": влюбленная пара задохнулась в гараже в Саянске
Снегопад в Иркутске: около 1 тысячи тонн песко-соляной смеси рассыпано по дорогам
Ограничение движения по улице Фридриха Энгельса с 23 октября в Иркутске
Пробки в Иркутске утром 22 октября: на дорогах города 8 ДТП
Иркутянин завоевал серебряную медаль на первенстве мира по дзюдо