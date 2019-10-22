2019-10-22T15:08:42+03:00
Происшествия

Миллион рублей за смертельный наезд заплатил бывший военнослужащий

Мужчина сразу не смог оплатить всю сумму выплат
Виктория ГЕРКО
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Миллион рублей за смертельный наезд заплатил бывший военнослужащий.Миллион рублей за смертельный наезд заплатил бывший военнослужащий.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Несколько лет назад бывший военнослужащий насмерть задавил человека. Мужчина нарушил правила дорожного движения и, видимо, не заметил человека. В результате 37-летнего водителя признали виновным и приговорили к году лишения свободы условно.

- Родственники погибшего снова подали в суд с требованием возместить моральный вред, - сообщает ИА Байкал24 со ссылкой на пресс-службу УФССП по республике Бурятия. – С водителя родственники хотели взыскать 1 миллион рублей. Суд удовлетворил требование родственников погибшего.

Но водитель не сразу выполнил решение суда. Судебным приставам пришлось прибегать к принудительным методам. Мужчина оплатил сразу 700 тысяч долга. Затем в течении года судебные приставы списывали деньги из его заработной платы.

Сейчас мужчина полностью оплатил долг. Но теперь ему нужно снова платить, так как вовремя решение суда он не выполнил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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