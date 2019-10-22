Первая победа в китайском турне: ХК «Ермак» обыграл КРС-БСУ в Пекине

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-22T17:00:50+03:00

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Хоккеисты ангарского «Ермака» одержали первую победу в своем китайском турне в рамках Высшей хоккейной лиги. В Пекине «оранжевые» обыграли местный клуб КРС-БСУ со счетом 3:1.

При этом первыми счет в матче открыли хозяева льда, которых вперед вывел Артурс Салия. Но еще до перерыва ангарчане смогли восстановить равновесие усилиями Артема Осипова. Во втором периоде уже нашим хоккеистам удалось вырваться вперед после точного броска Николая Казаковцева. Ну а окончательно преимущество сибиряков закрепил один из лидеров «Ермака» Анатолий Раенко, который в заключительном отрезке отправил третью шайбу в ворота команды из Пекина.

Следующий матч своего китайского турне «Ермак» проведет 24 октября. В этот день ангарчане скрестят клюшки с клубом Ценг Тоу из города Гирин.

ИСТОЧНИК KP.RU