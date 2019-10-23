Байкальский фестиваль регионального кино проходит в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:27 2019-10-23T03:27:47+03:00

Такими статуэтками награждали участников БФРК в прошлом году. Фото: соцсети

Работы участников БФРК показывают каждый вечер на большом экране

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Документальные и игровые фильмы, видеоарт, рекламные ролики, музыкальные клипы от режиссеров из Иркутской области, Забайкальского и Красноярского краев, республик Бурятия и Якутия будут показывать в кинотеатре «Киномолл» бесплатно каждый вечер до 26 октября. Начало ежедневно в 19.00. Займет это три часа вашего времени. Вы успеете посмотреть порядка 10-13 работ до 22.00.

Кроме того, в рамках БФРК состоятся мастер-классы. Расписание познавательных встреч, обучающих занятий:

23 октября, среда, зал 1:

15.00 - В зале ?1 мастер-класс «Кино Якутии» проведет режиссер, член Союза кинематографистов РФ Эдуард Новиков из Якутии.

17.00 — О возможностях кинопрокатной дистрибьюции в России и мире расскажет начальник отдела кинопроката компании «Невафильм» Мария Безенкова из Москвы.

24 октября, четверг:

17.00 — занятие по теме «Визуальное решение фильма» в зале ?1 проведет кинооператор из Москвы Эдуард Мошкович.

25 октября, пятница, зал 1:

15.00 - мастер-класс «Съёмки документального кино в экстремальных условиях». Опытом поделится режиссер из Краснодара Дмитрий Семибратов.

17.00 - На тему «Художественное решение, разработка концепции в видеопроизводстве» с желающими побеседует режиссер из Иркутска Юрий Дорохин.

26 октября, суббота:

17.30 — закрытие фестиваля, награждение победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU