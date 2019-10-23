2019-10-23T11:33:36+03:00
Происшествия

Водитель на тракторе наехал на трехлетнюю девочку в Иркутской области

После происшествия малышку доставили в больницу
Виктория ГЕРКО
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Водитель на тракторе наехал на трехлетнюю девочку в Иркутской области.Водитель на тракторе наехал на трехлетнюю девочку в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Днем 22 октября в Тулунском районе произошла авария с участием маленькой девочки. 45-летний сельчанин на тракторе наехал на трехлетнего малышку. Она вместе с мамой шла по обочине дороги. Мужчина не заметил идущих пешеходов и задел ребенка.

- Девочка выжила. После происшествия она была доставлена в больницу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Мама ребенка не пострадала. После проверки выяснилось, что у водителя не было прав на вождение трактора, более того - он даже никогда их и не получал.

Мужчину привлекли к административной ответственности за вождение транспортного средства без водительского удостоверения. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и подробности аварии. Пока водителя не привлекли к ответственности за наезд. После проверки сотрудники примут решение о том, какое наказание получит мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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