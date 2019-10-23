ДТП в Иркутске: три автомобиля попали в аварию на перекрестке в центре города

СЕГОДНЯ 13:08 2019-10-23T13:08:04+03:00

ДТП в Иркутске: три автомобиля попали в аварию на перекрестке города. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Сразу три автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Байкальская и Трилиссера в Иркутске. Авария произошла днем 22 октября. 23-летний водитель автомобиля LADA Samara не уступил дорогу маршрутному такси №45. Оба автомобиля столкнулись с городским автобусом №77.

- Водитель легковушки поворачивал налево со второстепенной дороги. В это время по главной ехала маршрутка №45, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Молодой человек не уступил дорогу автомобилю. Оба водителя не смогли справиться с управлением и врезались в автобус, который в это время стоял на остановке общественного транспорта.

Молодой человек за рулем Лады получил незначительные травмы. После аварии его доставили в больницу. Пассажиры маршрутки и автобуса не пострадали. Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют причины ДТП и виновника аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU