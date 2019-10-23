СЕГОДНЯ 13:02 2019-10-23T13:11:53+03:00

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Обычный поход в магазин за покупками завершился для посетителей торгово-развлекательного комплекса "Карамель" эвакуацией из-за пожарной тревоги. Сигнализация сработала на одном из этажей здания примерно в 17:00 23 октября. Еще до приезда пожарных и спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 140 человек. Однако, как выяснилось позже, повода для паники не было.

- Дело в том, что в торгово-развлекательном комплексе "Карамель" сейчас проводятся ремонтные работы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Из-за этого в помещении поднялась пыль, частички которой и попали на датчик, после чего тот сработал.

Через некоторое время, когда пожарные обследовали здание и удостоверились, что нигде нет очага возгорания, посетители торгового-развлекательного центра "Карамель" смогли спокойно войти обратно в помещение и продолжили делать покупки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/739606" frameborder="0"></iframe> 140 человек эвакуировались из торгового центра "Карамель" из-за пожарной тревоги. Видео: Галина Тюрнева (телекомпания "ТиВиСи").Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU