140 человек эвакуировались из торгового центра "Карамель" из-за пожарной тревоги
Обычный поход в магазин за покупками завершился для посетителей торгово-развлекательного комплекса "Карамель" эвакуацией из-за пожарной тревоги. Сигнализация сработала на одном из этажей здания примерно в 17:00 23 октября. Еще до приезда пожарных и спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 140 человек. Однако, как выяснилось позже, повода для паники не было.
- Дело в том, что в торгово-развлекательном комплексе "Карамель" сейчас проводятся ремонтные работы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Из-за этого в помещении поднялась пыль, частички которой и попали на датчик, после чего тот сработал.
Через некоторое время, когда пожарные обследовали здание и удостоверились, что нигде нет очага возгорания, посетители торгового-развлекательного центра "Карамель" смогли спокойно войти обратно в помещение и продолжили делать покупки.
140 человек эвакуировались из торгового центра "Карамель" из-за пожарной тревоги. Видео: Галина Тюрнева (телекомпания "ТиВиСи").Предоставлено "КП"
ИСТОЧНИК KP.RU