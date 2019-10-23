Сибиряк получил условный срок за кражу денег с карточки друга

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-23T13:23:13+03:00

Преступник надеялся, что товарищ не вспомнит о том, кому доверял свою кредитку

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Летом этого года двое жителей поселка Кутулик решили выпить в домашней обстановке. Потерпевший попросил своего друга снять с его карты 5 тысяч рублей. Он сказал пин-код от карточки и даже не подумал, что товарищ сможет его обворовать.

- Злоумышленник решил воспользоваться тем, что его друг был пьян, - сообщает ИА Сибирские новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области. – Получив карту, он снял с нее 40 тысяч рублей. Мужчина надеялся, что на утро хозяин карты не вспомнит о просьбе.

Надежды грабителя не оправдались. Друг не только не забыл, кому давал свою карту, но и написал заявление в полицию. Суд приговорил мужчину к 1 году и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев. Также суд обязал мужчину вернуть украденные деньги в полном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU