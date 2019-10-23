2019-10-23T13:37:01+03:00
Общество

Более 800 млн рублей направлено на поддержку предпринимателей, пострадавших от наводнения в Иркутской области

Максимальный размер субсидии составил 1,5 млн рублей
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.
Изменить размер текста:

Во время разрушительного наводнения, от которого особенно пострадал город Тулун, пострадало не только население, потерявшее свои дома, но и предприниматели. Многие из них лишились, например, магазинов, цехов, производственных баз и т.д. Для них предусмотрены субсидии.

Так, представителям малого и среднего предпринимательства выплачиваются субсидии в 200 тыс. рублей (на одного получателя). На это в областном бюджете заложено 94,9 млн рублей. Субсидию уже получили 462 предпринимателя. Всего же в региональное минэкономразвития поступило 1148 заявлений, положительное решение принято по 501 заявлению на общую сумму 100,2 млн рублей. Остальные - в стадии рассмотрения.

В планах выплатить предпринимателям и субсидии для компенсации понесенных затрат и на возобновления их деятельности. Общий объем финансирования составляет полмиллиарда рублей, еще столько же из федерального бюджета. Документы от бизнесменов на эти субсидии принимаются до 7 ноября. В дальнейшем полученные деньги предприниматели смогут потратить на ремонт оборудования, зданий, арендную плату и т.д. Максимальный размер субсидии на одного предпринимателя составляет 1,5 млн рублей.

Также предоставлены микрозаймы 45 пострадавшим на сумму 91,5 млн рублей по процентной ставке 1 % годовых. Общий объем финансирования поддержки пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства составит таким образом более 800 млн рублей.

Ознакомиться с выплатами и другими мерами господдержки можно на сайте иркутскпаводок.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Иркутске начнут пересаживать сердца
154 тысячи рублей за протекающую крышу: пенсионерка выиграла суд у управляющей компании в Бурятии
Сергей Сокол: Депутаты продолжают работу по обеспечению школьников питанием
Нового подрядчика для утилизации отходов БЦБК выберут до конца октября
Заксобрание продлило льготу по налогу на имущество для муниципалитетов Иркутской области
Сибиряк получил условный срок за кражу денег с карточки друга
ДТП в Иркутске: три автомобиля попали в аварию на перекрестке в центре города
140 человек эвакуировались из торгового центра "Карамель" из-за пожарной тревоги
"Успешный старт": акция "Комсомолки" для тех, кто планирует стать предпринимателем
Водитель на тракторе наехал на трехлетнюю девочку в Иркутской области
Иркутск попал в рейтинг самых красивых городов России для осенних путешествий
На ангарского водителя, который сбил пенсионерку и переехал ее, возбуждено уголовное дело
Прогноз погоды на выходные 26-27 октября в Иркутске: на город наступает зима
Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь: поддержка семейного предпринимательства в сфере сельского хозяйства – приоритет в работе палаты
Серийный поджигатель: в Ангарске полиция задержала подозреваемого, который пытался сжечь жилой дом
Семья из Иркутска выплатила долги по кредитам, чтобы вылететь за границу
Олег Ярошенко: врачи Иркутской области получают зарплату, положенную по Указу президента
Лжецелительниц, обманувших пенсионерку на 100 тысяч рублей, задержали в Саянске
Водитель «Ниссан Террано» сбил 10-летнего мальчика в Ангарске
Выставка 100 художников откроется в Иркутске 24 октября
Иркутск вошел в ТОП-20 самых красивых городов России
435 кг в троеборье: иркутянка победила на Кубке России по пауэрлифтингу
Взрыв в центре «Гравитация» в Иркутске: материалы уголовного дела направлены в суд
Байкальский фестиваль регионального кино проходит в Иркутске
Первая победа в китайском турне: ХК «Ермак» обыграл КРС-БСУ в Пекине
Миллион рублей за смертельный наезд заплатил бывший военнослужащий
Школьник, скрестив руки на груди, встал на пешеходном переходе и преградил дорогу "Лексусу"
Поиски потерявшегося в лесу 88-летнего пенсионера прекращены в Бурятии