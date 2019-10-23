Более 800 млн рублей направлено на поддержку предпринимателей, пострадавших от наводнения в Иркутской области

СЕГОДНЯ 13:33 2019-10-23T13:37:01+03:00

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Во время разрушительного наводнения, от которого особенно пострадал город Тулун, пострадало не только население, потерявшее свои дома, но и предприниматели. Многие из них лишились, например, магазинов, цехов, производственных баз и т.д. Для них предусмотрены субсидии.

Так, представителям малого и среднего предпринимательства выплачиваются субсидии в 200 тыс. рублей (на одного получателя). На это в областном бюджете заложено 94,9 млн рублей. Субсидию уже получили 462 предпринимателя. Всего же в региональное минэкономразвития поступило 1148 заявлений, положительное решение принято по 501 заявлению на общую сумму 100,2 млн рублей. Остальные - в стадии рассмотрения.

В планах выплатить предпринимателям и субсидии для компенсации понесенных затрат и на возобновления их деятельности. Общий объем финансирования составляет полмиллиарда рублей, еще столько же из федерального бюджета. Документы от бизнесменов на эти субсидии принимаются до 7 ноября. В дальнейшем полученные деньги предприниматели смогут потратить на ремонт оборудования, зданий, арендную плату и т.д. Максимальный размер субсидии на одного предпринимателя составляет 1,5 млн рублей.

Также предоставлены микрозаймы 45 пострадавшим на сумму 91,5 млн рублей по процентной ставке 1 % годовых. Общий объем финансирования поддержки пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства составит таким образом более 800 млн рублей.

Ознакомиться с выплатами и другими мерами господдержки можно на сайте иркутскпаводок.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU