2019-10-23T13:49:56+03:00
Общество

Заксобрание продлило льготу по налогу на имущество для муниципалитетов Иркутской области

Она будет действовать еще год
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-службу Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-службу Законодательного Собрания Иркутской области.
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На 22-й сессии Заксобрания региона приняты законопроекты, которые касаются предоставления налоговых льгот. В частности, продлены льготы по налогу на имущество для муниципальных образований еще на год.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова подчеркнула, что это решение логично, поскольку несправедливо взимать налог со школ, детских садов, и других муниципальных учреждений из дотационных муниципальных бюджетов в пользу областного.

Также в окончательном чтении рекомендован к принятию проект закона «Об установлении единой даты начала применения на территории Иркутской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения». В соответствии с федеральным законодательством, с 2020 года все субъекты РФ переходят на начисление налога на жилые помещения по кадастровой стоимости объектов.

Кроме того, в первом чтении принят законопроект, по которому предполагается предоставление налоговых льгот для автомобилей, использующих газомоторное топливо и электромобилей, а также для машин с мощностью двигателя менее 150 лошадиных сил. Для тех авто, что ездят на газу и электромобилей предлагается установить нулевую ставку. Это, по мнению парламентариев, будет способствовать развитию экологичных видов топлива. К тому же меры должны стимулировать бизнес: сейчас, к слову, действует лишь одна стационарная газовая заправка в регионе, она располагается в Братске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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