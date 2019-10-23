Сергей Сокол: Депутаты продолжают работу по обеспечению школьников питанием

СЕГОДНЯ 14:17 2019-10-23T14:17:27+03:00

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Во втором чтении на сессии Заксобрания региона одобрены проекты законов о бесплатном питании в школах для детей-инвалидов. Дело в том, что не все дети-инвалиды имеют статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и, как следствие, не могут претендовать на двухразовое бесплатное питание. Ученик с ОВЗ и ребенок-инвалид не являются совпадающими, либо идентичными по своему статусу категориями.

Напомним, закон о бесплатном питании детей с ОВЗ был принят депутатами областного парламента в 2019 году, он реализовывается с 1 сентября. Между тем, в Иркутской области проживает 12 тыс. 598 детей-инвалидов, из них более 2 тыс. обучаются в школах. И только около 800 человек получает бесплатное питание в школе, так как воспитываются в многодетных или малоимущих семьях. Поправками ко второму чтению предложено установить, что при наличии у обучающего права на обеспечение бесплатным питанием по нескольким основаниям, родители смогут выбрать по какому именно из оснований будет питаться ребенок.

Еще одним законопроектом предлагается наделить соответствующими полномочиями муниципалитеты. Работа над законодательными инициативами будет продолжена в третьем чтении.

- В ближайших планах депутатского корпуса - подготовка еще одного законопроекта о продолжении предоставления бесплатного питания школьникам из многодетных и малообеспеченных семей, которым исполнилось 18 лет, - отметил председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол. - Факт достижения ребенком совершеннолетия в этом случае никак не влияет на социальное и имущественное положение семей, поэтому будет справедливым сохранить эту возможность для таких детей до окончания школы.

Кроме того, на сессии одобрен законопроект о компенсации платы за частные детсады для пострадавших от наводнения. Он принят в первом чтении.

Предлагается компенсировать семьям, пострадавшим от наводнения и переехавшим в другие районы, где они встали в очередь на детский сад, стоимость ежемесячной платы за услуги частных детсадов до момента предоставления места в муниципальном садике. Размер платы компенсируется в полном размере, но не более 15 тыс. рублей.

Дополнительные меры поддержки предусмотрены и для детей войны. В окончательном чтении принят законопроект, по которому детям ВОВ будут компенсировать 50% платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Воспользоваться такой мерой социальной поддержки в Иркутской области смогут около 12 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU