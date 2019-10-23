2019-10-23T14:46:01+03:00
Общество

154 тысячи рублей за протекающую крышу: пенсионерка выиграла суд у управляющей компании в Бурятии

Несколько лет дождь шел не только за окнами ее дома, но и в квартире
Виктория ГЕРКО
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154 тысячи рублей за протекающую крышу: пенсионерка выиграла суд у управляющей компании в Бурятии.154 тысячи рублей за протекающую крышу: пенсионерка выиграла суд у управляющей компании в Бурятии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Пенсионерка из Муйского района Бурятии несколько лет вела борьбу с управляющей компанией. Причина – протекающая крыша. После таяния снега или дождя в квартире пенсионерки начинался потоп.

- Мокрый потолок в квартире стал привычной картиной для женщины. Каждый раз, когда вода начинала течь в дом, она обращалась в управляющую компанию. Но организация решать проблему не торопилась, - сообщает ИА Байкал24 со ссылкой на пресс-службу УФССП по республике Бурятия. - Выплачивать денежные компенсации тоже не собирались.

Пенсионерка несколько лет терпела «дождь» в своем доме. Когда она поняла, что жаловаться бесполезно, то обратилась в суд, который встал на сторону женщины. Несмотря на то, что компания была признана банкротом, она обязана заплатить женщине более 154 тысяч рублей за моральный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU

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