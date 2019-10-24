"Ваши деньги хотят украсть": братчанка поверила лже-банкирам и потеряла 1,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 07:43 2019-10-24T07:43:26+03:00

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- Ваши сбережения в опасности, кто-то пытается их украсть! - такие звонки и сообщения от лже-банкиров частенько тревожат сибиряков. Самые доверчивые жертвы сразу готовы на все, лишь бы сохранить кровно заработанные. Накануне на уловку мошенников попалась братчанка.

- Срочно переведите деньги на другой счет, - советуют аферисты. - Записывайте номер!

Сибирячка, не долго думая, перевела преступникам 1,2 миллиона рублей. А потом сообразила, что ее финансы утекли в никуда, и позвонила в полицию.

Кроме этой женщины 23 октября пострадали от мошенников еще 13 жителей Иркутской области. Например, жители Иркутска и Зимы отдали неизвестным более 30 тысяч рублей за автозапчасти, которых так и не увидели.

- Пенсионер из Черемхово перечислил аферистам больше 220 тысяч рублей, пытаясь провести операцию на брокерском рынке, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. - А мужчина из Чуны хотел купить дом в Красноярске, отправил продавцу задаток - 20 тысяч, но больше до него не дозвонился.

Так что звонки и смс от банков лучше перепроверять, перезвонив на "горячую линию". И не спешить с предоплатой, если покупаете что-то в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU