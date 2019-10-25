2019-10-25T03:40:55+03:00
Общество

Фильмы Чарли Чаплина покажут на большом экране в Иркутске

К 130-летию знаменитого комика приготовили ретроспективу
Мария КНЯЗЕВА
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Фильмы Чарли Чаплина покажут на большом экране в ИркутскеФильмы Чарли Чаплина покажут на большом экране в Иркутске
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В Иркутском кинотеатре «Художественный» к 130-летию одного из величайших артистов в истории кинематографа — Чарли Чаплина — покажут ретроспективу его фильмов.

- Специально к юбилею были подготовлены новейшие реставрации фильмов. Показы пройдут с 7 ноября по 4 декабря, - сообщает пресс-служба кинотеатра. - Мы покажем четыре картины.

В афише кинотеатра появятся с 7 по 13 ноября «Огни большого города», с 14 по 20 число - «Малыш», с 21 по 28-ое будут показывать «Новые времена», а с 29 до 4 декабря - «великого диктатора». Как сообщают организаторы все фильмы продемонстрирую с оригинальной звуковой дорожкой и русскими субтитрами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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