2019-10-25T07:43:28+03:00
Происшествия

Проверки на дорогах: пьяных водителей ловят в Иркутской области

Массовые рейды в регионе проводят сотрудники госавтоинспекции
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Проверки на дорогах: пьяных водителей ловят в Иркутской области.Проверки на дорогах: пьяных водителей ловят в Иркутской области.
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Задача сотрудников ГИБДД - проверить автотранспорт и вычислить водителей, которые управляют автомобилями в пьяном виде. Такие проверки на дорогах сотрудники госавтоинспекции Иркутской области проводят постоянно. И только за прошедшие сутки остановили 44 водителей под хмельком, причем одного - повторно.

- С начала текущего года выявлено свыше 13,5 тысяч нетрезвых водителей (включая тех, кто отказался от медицинского освидетельствования), с участием которых зарегистрировано 388 ДТП, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - В результате этих аварий 85 человек погибли и 552 получили травмы. Повторно в состоянии алкогольного опьянения задержано более 1 800 водителей.

На территории Иркутска и Иркутской области в дни массовых проверок на дорогах будет максимальное количество экипажей ДПС.

Сотрудники полиции напоминают, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком от 1,5 до 2 лет. При повторном задержании наступает уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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