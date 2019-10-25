Осторожнее с мобильниками:у сибирячки, которая забыла телефон на столе, украли деньги

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-25T10:26:28+03:00

Т только благодаря наблюдательности трех молодых людей, забравших телефон у вора, она не лишилась всех средств

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Оставлять мобильники без присмотра в людном месте не стоит. Тем более мобильники, к которым привязана услуга "мобильного банка". Иначе, потеряв сотовый, можно лишиться и всех средств. Именно в такой ситуации оказалась жительница Усолья-Сибирского, которая оставила сотовый на столе, а сама ушла на репетицию. Дело было во Дворце культуры, место людное. Так что проходивший мимо горожанин не удержался - украл телефон.

Внимательно изучив его содержимое, воришка понял, что можно еще поживиться, сняв деньги с карты, которая привязана к телефону. На банковской карте в тот момент находилось около 80 тысяч рублей.

- Сделав первоначальный перевод на сумму в 8 тысяч рублей, преступник в помещении банка обратился к незнакомым молодым людям с просьбой перевести им на карты денежные средства, которые они тут же с помощью банкоматов снимут и отдадут ему, - сообщает подробности ГУ МВД по Иркутской области.

Тут-то парни и заподозрили неладное. Они прекрасно видели - обратившийся к ним молодой человек не отвечает на звонки, которые почти постоянно идут на телефон.

"Наверняка, украл!, - решили они. Забрали мобильный и перезвонили по последнему номеру. Их подозрения подтвердились. "Прихватив" с собой воришку, трое приятелей пошли в Дом культуры к обрадованной владелице телефона. Заодно они сообщили о произошедшем в полицию. По факту случившегося заведено уголовное дело за кражу.

Что касается задержанного, то им оказался 21-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Наверняка это не первая у него кража мобильника, поэтому проверяются и другие случаи.

Полиция благодарит за помощь трех жителей Усолья- Сибирского -Максима Иванова, Кирилла Раздобреева и Максима Сосновского.

ИСТОЧНИК KP.RU