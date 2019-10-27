СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-27T14:33:54+03:00

Приехал на вахту и исчез: 23-летний житель Омска пропал без вести в Иркутской области. Фото: "Инцидент Иркутск"

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С 17 октября не выходит на связь с близкими 23-летний житель Омска Владимир Попов. Еще 14 октября он приехал в Тайшет, затем отправился на станцию Лена, чтобы работать вахтовым методом на нефтяном месторождении , недалеко села Верхнемарково в Усть-Кутском районе. Судя по ориентировке, опубликованной в группе поискового отряда «Лиза Алерт Байкал» и группе «Инцидент Иркутск» в соцсетях, последний раз парня видели 17 октября в столовой предприятия, в котором он работал. С тех пор о нем ничего неизвестно.

В соцсетях сообщают приметы пропавшего омича. Рост парня около 169 см, вес около 70 кг, нормальное телосложение, шатен, глаза карие. Из особых примет выделяют родинку над верхней губой.

Всех, кто что либо знает о местонахождении Владимира Попова, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU