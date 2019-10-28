Трех ангарских полицейских осудили за избиение подозреваемого

СЕГОДНЯ 06:10 2019-10-28T06:11:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ангарске поставлена точка в уголовноем деле, по которому проходили трое местных полицейских, обвиняемых в избиении пострадавшего. Началась эта история в апреле 2017 года. Тогда оперативники доставили в отдел мужчину, подозреваемого в краже фотоаппарата у своего знакомого. Они сразу потребовали его сознаться в преступлении, однако тот вину не признал.

Тогда оперуполномоченные пустили в рук кулаки. Они пристегнули его наручниками к стулу и избили, превысив тем самым свои должностные полномочия. Следствие длилось более двух лет, за это время полицейские своей вины так и не признали. На днях они услышали приговор суда.

- Двум оперуполномоченным, 30-ти и 31-го года, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. - 29-летний стажер отправится за решетку на 3 года 6 месяцев. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима.

Кроме того, всю троицу на три года лишили права занимать государственные должности в правоохранительных органах Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти. Под стражу полицейских взяли прямо в зале суда. После лишения свободы, они должны лишиться и работы.

- После того, как приговор вступит в силу, их уволят по отрицатальным основаниям, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU