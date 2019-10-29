СЕГОДНЯ 03:45 2019-10-29T03:45:19+03:00

На первенстве Европы по тяжелой атлетике спортсменка из Иркутской области завоевала две медали Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Румынии в городе Бухарест завершились соревнования первенства Европы по тяжелой атлетике среди юниорок до 23 лет. Спортсменки из Иркутской области достойно представила наш регион: с турнира она вернется в двумя серебряными медалями.

- Таисия Чижикова выступала в весовой категории свыше 87 килограммов, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Она стала второй в толчке с результатом 127 кг.

Вторую медаль Таисия получила за сумму в двоеборье — 225 кг. Первое место в этой дисциплине заняла Мелике Гунал из Турции. Она подняла 233 кг. На третьем месте с результатом 224 кг — атлетка из Англии Мерси Браун.

Конечно, это не единственные медали у Таисии Чижиковой. В этом году она блестяще выступили на первенстве России, завоевав три золота. Спортсменка живет и тренируется в городе Зима у Сергея Пугачева.

ИСТОЧНИК KP.RU