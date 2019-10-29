2019-10-29T08:46:18+03:00
Происшествия

Сибиряк зарезал зашедшего в гости приятеля,отрубил ему голову и выбросил на улице

Оба мужчины работали на одной автобазе в Улан-Удэ
Любовь АРБАТСКАЯ
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Сибиряк отрубил коллеге голову и выбросил на улице в Улан-УдэСибиряк отрубил коллеге голову и выбросил на улице в Улан-УдэФото: Олег ЗОЛОТО
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- Что это?! Кажется, чья-то голова! - в ужасе кричали сибиряки, вечером 25 октября увидевшие подозрительный пакет на улице в Улан-Удэ. Тут же вызвали правоохранителей осмотреть ужасную находку и выяснить, что произошло. Оперативники задержали убийцу в полночь - он как раз пытался спрятать в подполье своего дома на окраине города обезглавленный труп.

Что же случилось в тот роковой вечер пятницы?Двое приятелей, которые вместе трудились на автобазе, решили слегка покутить. Молодой человек позвал старшего коллегу к себе в гости. Но веселого застолья у приятелей не получилось. Сибиряки поссорились из-за какой-то мелочи, да так бурно спорили, что дело дошло до кулаков. Но того, что случилось дальше, даже представить себе трудно.

- Хозяин дома схватил нож и дважды ранил гостя в шею, - рассказывают в СУ СКР по Бурятии. - Затем взял во дворе топор и отрубил мужчине голову. Спокойно положил ее в пакет и выбросил на улице.

22-летний парень сознался в жестокой расправе. Ему уже предъявили обвинение по статье "Убийство". Он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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