Сибиряк зарезал зашедшего в гости приятеля,отрубил ему голову и выбросил на улице

СЕГОДНЯ 07:22 2019-10-29T08:46:18+03:00

Изменить размер текста: A A

- Что это?! Кажется, чья-то голова! - в ужасе кричали сибиряки, вечером 25 октября увидевшие подозрительный пакет на улице в Улан-Удэ. Тут же вызвали правоохранителей осмотреть ужасную находку и выяснить, что произошло. Оперативники задержали убийцу в полночь - он как раз пытался спрятать в подполье своего дома на окраине города обезглавленный труп.

Что же случилось в тот роковой вечер пятницы?Двое приятелей, которые вместе трудились на автобазе, решили слегка покутить. Молодой человек позвал старшего коллегу к себе в гости. Но веселого застолья у приятелей не получилось. Сибиряки поссорились из-за какой-то мелочи, да так бурно спорили, что дело дошло до кулаков. Но того, что случилось дальше, даже представить себе трудно.

- Хозяин дома схватил нож и дважды ранил гостя в шею, - рассказывают в СУ СКР по Бурятии. - Затем взял во дворе топор и отрубил мужчине голову. Спокойно положил ее в пакет и выбросил на улице.

22-летний парень сознался в жестокой расправе. Ему уже предъявили обвинение по статье "Убийство". Он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU