Шесть директоров школ Иркутской области уволили за подтасовку результатов всероссийских проверочных работ

СЕГОДНЯ 08:48 2019-10-29T08:48:29+03:00

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Сразу шесть директоров школ Иркутской области уволены и еще несколько руководителей получили строгие предупреждения. Как выяснилось, одни и те же школы на протяжении нескольких лет подряд подавали завышали результаты экзамена.

- Такое поведение негативно сказывается, в первую очередь, на школьниках, - сообщает пресс-служба министерства образования Иркутской области. - Дети не будут пытаться списать, пронести шпаргалки или телефоны, если их учителя подадут им правильный пример.

В 2020 году около 15 тысяч школьников области будут сдавать Единый государственный экзамен. Серьезных изменений ни в заданиях, ни в проведении экзамена не планируется. Перемены коснутся только ВПР. В этом году сдавать проверочные работы будут и восьмиклассники. А для проведения проверок в 4-7 и 11 классах сделают гибкий график.

До 2024 года школам всем регионов предстоит пройти еще одну проверку. Теперь уже по международным стандартам PISA. Тестирование по этой системе покажет, на каком уровне находится система образования как в регионах, так и в стране целом. А также поможет понять, поднимаемся ли мы в рейтинге лучших стран мира по качеству образования.

ИСТОЧНИК KP.RU