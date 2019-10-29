Сергей Сокол: необходимо в областном бюджете предусмотреть средства на новое строительство соцобъектов

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-29T09:40:17+03:00

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Сергей Сокол и депутаты областного парламента находятся в рабочей поездке в Боханском районе. Здесь они посетили здание, в котором расположены детская школа искусств и дом детского творчества. Здание построено в 1968 году, ранее в нем располагалось управление сельского хозяйства. Затем помещения приспособили для дополнительного образования. Сейчас занятия посещают более 400 ребятишек, из них 190 - воспитанники ДШИ и 220 детей занимаются в доме творчества.

Капремонт здания не проводился ни разу. Выставочный и концертный залы в ДШИ отсутствуют. Инженерные сети изношены. Для подачи горячей воды установлен титан. Туалета в здании нет из-за недостатка площадей, он находится на улице. Школе давно необходимо новое благоустроенное здание, мебель, музыкальные инструменты.

Как пояснил мэр Боханского района Эдуард Коняев, вопрос на областном уровне ставится не первый год. Под строительство ДШИ муниципалитет выделил земельный участок. На разработку проектно-сметной документации необходимо 4,5 миллиона рублей. В региональных программах средства на строительство школы в Бохане пока не предусмотрены.

- Важно помочь детям и педагогам, – отметил Сергей Сокол. – Мы видим стремление людей работать, мы видим талантливых ребятишек. И то, что они не могут заниматься из-за отсутствия помещений – это неправильно. Деньги надо вкладывать в детей. Мы должны стремиться к тому, чтобы в каждой территории Иркутской области были современные учреждения дополнительного образования. Это должно стать нормой. При работе над областным бюджетом мы обязательно обсудим этот вопрос и сделаем все от нас зависящее, чтобы внести объект в бюджет на следующий год.

Кроме того, областные депутаты оценили ход работ по капитальному ремонту здания участковой больницы в селе Олонки Боханского района. Депутаты были здесь 14 февраля.

- Мы видели, в каком плачевном состоянии находилось это здание. И сегодня мне, как и всем жителям села, врачам и медицинскому персоналу, пациентам больницы, важно видеть, что ремонтные работы ведутся, понимать, как они ведутся, - сказал Сергей Сокол. = Мы приступаем к активной работе над областным бюджетом на следующий год и вопросам регионального здравоохранения уделяем самое пристальное внимание.

Работы ведутся с опозданием на месяц. Через неделю планируется запустить отопление. К 1 декабря здание будет полностью готово к эксплуатации, тогда же обещают начать прием первых пациентов. Всего поликлиника рассчитана на прием 50 пациентов в смену, в стационаре 15 коек. Общая площадь больницы более 800 кв.м. Главврач пояснил, что помещения обновленного здания больницы теперь будут соответствовать всем нормам и требованиям СанПин. В частности, детское отделение поликлиники имеет отдельный входной бокс, прием взрослых пациентов и детей будет вестись отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU