2019-10-30T03:39:36+03:00
Происшествия

Сбил женщину и скрылся: в Вихоревке разыскивают водителя черного авто с белой дверью

У пострадавшей — черепно-мозговая травма
Мария КНЯЗЕВА
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Сбил женщину и скрылся: в Вихоревке разыскивают водителя черного авто с белой дверьюСбил женщину и скрылся: в Вихоревке разыскивают водителя черного авто с белой дверьюФото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Иркутской области в городе Вихоревка разыскиваю водителя, совершившего наезд на пешехода. После ДТП автомобиль скрылся.

- Наезд на пешехода произошел 25 октября в 20 часов 30 минут напротив дома №12 по улице имени Сергея Лазо, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Неустановленный водитель, управляя автомобилем, предположительно, «Жигули» 6 или 7 модели, сбил женщину, которая шла по проезжей части дороги.

58-летняя пострадавшая получила черепно-мозговую травму. Приметы автомобиля сообщают полицейские:

- У машины есть особые приметы: кузов чёрного цвета, правая передняя дверь светлая, - отмечают в ведомстве. - Всех, кто узнал автомобиль и может помочь, обратитесь в отдел ГИБДД по адресу: г. Братск, ул. Пихтовая, 36, кабинет № 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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