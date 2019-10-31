СЕГОДНЯ 03:45 2019-10-31T03:45:50+03:00

Лежала возле трассы: найденная в бессознательном состоянии пенсионерка умерла в больнице Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Шли утром по делам и никак не ожидали увидеть такое. Очевидцы в Усолье-Сибирском возле автодороги приметили лежащую женщину без сознания. После оформления пострадавшей в больницу, медики, конечно, сообщили сразу полицейским.

- В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» поступило сообщение, что в городскую больницу с травмами в неконтактном состоянии поступила местная жительница, 1946 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Спустя несколько часов женщина скончалась.

Как стало известно, женщину нашли возле стадиона «Химик», вблизи проезжей части федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». Полицейским предстоит выяснить как именно пострадала женщина, откуда у нее травмы. Они просят всех, кто что-то видел, позвонить к ним в отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU