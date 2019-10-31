2019-10-31T10:16:32+03:00
Общество

Андрей Лабыгин лишился должности вице-спикера Думы Иркутска

Депутат намерен защитить свои права в суде
Яна ЛИСИНА
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Андрей Лабыгин лишился должности вице-спикера Думы ИркутскаАндрей Лабыгин лишился должности вице-спикера Думы Иркутска
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Не проработал в должности и двух месяцев. На заседании городского парламента 31 октября депутаты освободили от должности вице-спикера Андрея Лабыгина, который был избран на этот пост в сентябре. Причиной решения стало то, что Лабыгин не предоставил сведений, что не занимается предпринимательской деятельностью и не участвует в управлении коммерческими структурами. Напомним, должность вице-спикера думы является муниципальной и не предполагает совмещения с ведением бизнеса.

Инициативу снять Андрея Лабыгина с должности выдвинул депутат Алексей Распутин, его поддержали коллеги. Так, большинством голосов он и был освобожден от занимаемой должности. Теперь его кресло занял председатель Думы Иркутска прошлого созыва Евгений Стекачев. Сам Лабыгин такой поворот событий связал с политическими играми.

- Очевидно, что доводов никаких приведено не было, - прокомментировал депутат. - Для меня понятно, что разыграна политическая ситуация и таким образом начинается борьба не только за мэрство, но и может быть в какой то степени за губернаторство. Между тем, не было никаких поводов и оснований для такого решения. Более того, оно было принято и представлено в думу с нарушениями, незаконно. Это подтверждают и специалисты администрации, и сотрудники прокуратуры, которые присутствовали на заседании. Буду отстаивать свои права в судебном порядке, а уже эта инстанция определит, было ли нарушение с моей стороны.

Отметим, что ранее Андрей Лабыгин являлся председателем Думы Иркутска четвертого и пятого созывов (с 2005 по 2013 годы), затем был заместителем председателя Законодательного Собрания Иркутской области. После чего принял решение участвовать в выборах в депутаты городского парламента. 8 сентября 2019 года получил хорошую поддержку избирателей и на первом заседании 27 сентября был избран вице-спикером городского парламента.

Андрей Лабыгин прокомментировал решение Думы об освобождении его с должности вице-спикера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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