2019-10-31T12:56:19+03:00
Общество

Сергей Сокол: Иркутской области необходимо активнее включаться в нацпроект «Экология»

Председатель Заксобрания региона Сергей Сокол обсудил перспективы работы с представителями экологической общественности
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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На встрече Сергей Сокол отметил, что одно из главных направлений совместной работы – сохранение озера Байкал. Председатель проинформировал, что он и его коллеги принимали участие в парламентских слушаниях, которые проходили в ГосДуме неделю назад. Тогда обсуждалась реализация поручений президента страны по сохранению озера.

- По итогам слушаний утверждены рекомендации для органов власти всех уровней, - сказал спикер. - Так, правительству области необходимо разработать противоселевые мероприятия для защиты Байкала, и они должны быть включены в федеральную целевую программу. Также мы обсудили вопрос по совершенствованию законодательства, в частности регулирование действий органов власти в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. В Государственной Думе для этого будет создана рабочая группа.

Кроме того, Сергей Сокол напомнил, что парламентарии активно занимаются еще одной острой экологической проблемой – ликвидацией токсичных отходов «Усольехимпрома». При содействии Росприроднадзора удалось попасть в федеральную программу, деньги будут выделены в 2020 году. Области необходимо активнее включаться в федеральные экологические программы, нацпроект «Экология» и с другими проектами.

Координатор проектов Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского Анастасия Воронина отметила, что руководитель фонда Владимир Грачев входит в состав рабочей группы по нацпроекту «Экология». И многие вопросы можно озвучивать на федеральном уровне через взаимодействие с Фондом. Также она пригласила Сергея Сокола принять участие в церемонии вручения Национальной экологической премии им. В.И. Вернадского, которая состоится в конце декабря в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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