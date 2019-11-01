Главную елку Иркутска начнут устанавливать в сквере Кирова в середине ноября

СЕГОДНЯ 08:31 2019-11-01T08:31:29+03:00

Уже известно и о том, что в этот раз в ледяном городке поставят "мультяшных" персонажей

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А где же зима? Надо сказать, сибиряки в большом недоумении. Уже ноябрь, по климатическому календарю в это время года в Иркутске уже зима должна вступить в права. А на улице не то что снега нет, а трава зеленая. И тепло по-осеннему. Непорядок. Однако всем понятно, что это ненадолго. Еще неделя - и снег покроет землю. Поэтому строить горки в сквере Кирова и ставить там главную городскую ель планируют уже в середине ноября.

- До 17 ноября в сквере имени Кирова приступят к монтажу 25-метрового каркаса главной елки, - сообщил заместитель мэра Иркутска – председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников. -Кроме этого, на площади планируют установку ледяных входных групп, горок, а также более 20 фигур мультипликационных героев.

Конечно, всем хотелось бы знать, о каких именно мультяшных персонажах речь. Какие ледяные фигуры украсят площадь - главная интрига любого Нового года. Обязательно узнаем и сообщим.

Пока вся новогодняя символика на утверждении. Но уже известно, что основная идея этого праздника - тепло и уют семьи. К 11 ноября все варианты открыток и сувениров появятся на сайте мэрии. Как всегда, скверы и парки празднично оформят, а в каждом городском округе, в микрорайонах будут и свои гуляния для жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU