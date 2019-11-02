Роспотребнадзор выявил 250 нарушений санитарных норм в детских садах Иркутской области

СЕГОДНЯ 13:33 2019-11-02T13:33:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты Роспотребнадзора по Иркутской области продолжают проводить проверки в дошкольных учреждениях региона, чтобы как можно раньше выявить нарушения санитарных норм. Всего с начала года они проверили 212 детских садов Приангарья. Сотрудники ведомства выясняли, в каком состоянии находятся пищеблоки, хорошо ли освещаются помещения, и насколько качественно детские сады оборудованы материально-технической базой.

- В ходе проверок специалисты составили 250 протоколов об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. - Было выписано 244 штрафа на сумму 1035 тысяч рублей. Также в течение года от работы отстранили 57 работников учреждений дошкольного образования.

Несмотря на такое большое количество протоколов, которые составили работники Роспотребнадзора за 9 месяцев этого года, сотрудники ведомства приняли решение о закрытии только одного дошкольного учреждения. А руководство остальных дошкольных учреждений смогло со временем устранить все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU