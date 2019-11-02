2019-11-02T13:33:27+03:00
Общество

Роспотребнадзор выявил 250 нарушений санитарных норм в детских садах Иркутской области

За 9 месяцев от работы отстранили 57 работников дошкольных учреждений
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Роспотребнадзор выявил 250 нарушений санитарных норм в детских садах Иркутской областиРоспотребнадзор выявил 250 нарушений санитарных норм в детских садах Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Специалисты Роспотребнадзора по Иркутской области продолжают проводить проверки в дошкольных учреждениях региона, чтобы как можно раньше выявить нарушения санитарных норм. Всего с начала года они проверили 212 детских садов Приангарья. Сотрудники ведомства выясняли, в каком состоянии находятся пищеблоки, хорошо ли освещаются помещения, и насколько качественно детские сады оборудованы материально-технической базой.

- В ходе проверок специалисты составили 250 протоколов об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. - Было выписано 244 штрафа на сумму 1035 тысяч рублей. Также в течение года от работы отстранили 57 работников учреждений дошкольного образования.

Несмотря на такое большое количество протоколов, которые составили работники Роспотребнадзора за 9 месяцев этого года, сотрудники ведомства приняли решение о закрытии только одного дошкольного учреждения. А руководство остальных дошкольных учреждений смогло со временем устранить все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карту объектов, доступных для инвалидов, начали формировать в Иркутской области
Жительница Боханского района незаконно прописала в своем доме иностранных граждан
Жителя Киренска осудили за кражу имущества на 1 миллион рублей
Движение транспорта на нескольких улицах Иркутска ограничат в ближайшее время
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 2 ноября отмечает день рождения
ВХЛ: ХК «Ермак» по буллитам проиграл клубу «Торпедо-Горький»
Для проезда с 4 по 15 ноября закрывают участок по ул. Грязнова в центре Иркутска
Стартовало голосование за звание «Народного участкового - 2019»: Иркутскую область представляет Олег Демидов
За мошенничество при продаже квартир на 18 миллионов рублей ответит предприниматель из Иркутска
Иркутск и Шелехов растут, а население других городов Приангарья уменьшается
Сергей Сокол: жители Приангарья просят увеличить финансирование проекта «Народные инициативы»
Ученый из ИГУ принимает участие во Втором ежегодном саммите «Большие вызовы для общества, государства и науки»
Авиабилет с открытой датой разыграют в День народного единства в Иркутске
Главную елку Иркутска начнут устанавливать в сквере Кирова в середине ноября
Президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири поздравляет жителей региона с Днём народного единства
Свидетелей ДТП под Черемхово, в котором погиб водитель одной из столкнувшихся машин, ищет полиция
Молодого человека сбили насмерть на объездной дороге м-на Солнечный в Иркутске
Творчество молодых иркутских писателей 60-х годов представят в Центре Вампилова
Как врачи и библиотекари: по 100 тыс. рублей единовременно будут получать молодые тренеры Иркутска
На первенство Европы по сётокан в Испанию поедет иркутянин