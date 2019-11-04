СЕГОДНЯ 05:41 2019-11-04T05:41:32+03:00

Гороскоп на 4 ноября от бурятских лам: самое время для похода в парикмахерскую Фото: Яна ЛИСИНА

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Гороскоп на 4 ноября от бурятских лам советует сегодня сходить в дацан, устроить праздник. Этот понедельник благоприятен даже для свадеб и простых регистраций брака.

- 4 ноября — День луны — сегодня нужно одевать новые украшения, одежду, избегать опасных ситуаций, - сообщает сайт Буддийская Традиционная Сангха России. - День благоприятен для родившихся в год лошади и собаки.

Ламы говорят, что этот день полезно будет повысить физические нагрузки, а также сходить в парикмахерскую. Стрижка сегодня приведет «к удлинению жизни, к наполнению силы жизни».

Что 4 ноября 2019 года делать точно не стоит, так это отправляться в дорогу: это приведет к неприятностям и расставаниям с близкими. Не благоприятны путешествия, полевые работы, кройка одежды и даже рисование ее эскизов. Не стоит также отдавать дочь в невесты.

ИСТОЧНИК KP.RU