2019-11-04T05:41:32+03:00
Общество

Гороскоп на 4 ноября от бурятских лам: самое время для похода в парикмахерскую

Зурхай советует сегодня избегать опасных ситуаций
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Гороскоп на 4 ноября от бурятских лам: самое время для похода в парикмахерскуюГороскоп на 4 ноября от бурятских лам: самое время для похода в парикмахерскуюФото: Яна ЛИСИНА
Изменить размер текста:

Гороскоп на 4 ноября от бурятских лам советует сегодня сходить в дацан, устроить праздник. Этот понедельник благоприятен даже для свадеб и простых регистраций брака.

- 4 ноября — День луны — сегодня нужно одевать новые украшения, одежду, избегать опасных ситуаций, - сообщает сайт Буддийская Традиционная Сангха России. - День благоприятен для родившихся в год лошади и собаки.

Ламы говорят, что этот день полезно будет повысить физические нагрузки, а также сходить в парикмахерскую. Стрижка сегодня приведет «к удлинению жизни, к наполнению силы жизни».

Что 4 ноября 2019 года делать точно не стоит, так это отправляться в дорогу: это приведет к неприятностям и расставаниям с близкими. Не благоприятны путешествия, полевые работы, кройка одежды и даже рисование ее эскизов. Не стоит также отдавать дочь в невесты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Света нет в Свердловском районе Иркутска из-за пожара на трансформаторной подстанции
81-летняя иркутянка спасалась от огня на балконе: пожар 4 ноября произошел в многоквартирном доме
В Иркутске День народного единства можно отметить в «Молчановке»
Сергей Сокол поздравил жителей Иркутской области с Днем народного единства
Ольга Бузова не против поужинать с иркутянином-участником телепроекта на ТНТ
Предприниматели Иркутской области представили свою продукцию на крупнейшей китайской продуктовой выставке INIE – 2019
Два ДТП со смертельным исходом по дороге в с. Большое Голоустное произошли в Иркутской области
ДТП в Усольском районе: иномарка столкнулась с маршруткой, есть пострадавшие
41-летнего мужчину, пропавшего без вести, ищут в Иркутске
Пьяный водитель иномарки врезался в пассажирский автобус в Иркутске
МЧС: сильный ветер ожидается в Иркутской области
Внедорожник перевернулся под Ангарском, погиб 62-летний водитель
Автомобилист сбил 11-летнего школьника в Братске и скрылся
Гороскоп на 3 ноября от бурятских лам: отправляйтесь в путешествие
За рулем автомобиля, который врезался в памятник Александру III, мог быть сын экс-чиновника
Иркутянка Ольга Уразгалиева попала в команду Полины Гагариной в шоу "Голос"
Роспотребнадзор выявил 250 нарушений санитарных норм в детских садах Иркутской области