Позы, шаурма и чебуреки: эти блюда чаще всего заказывают на дом иркутяне

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-05T13:53:48+03:00

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Сибирь отличается от европейской части России не только суровой погодой, но и вкусовыми предпочтениями. Яндекс.Еда провела исследование и выяснила, что чаще всего иркутяне заказывают на дом. Лидерами стали сразу три блюда: чебуреки, шаурма и, конечно, позы. У жителей центральной России совсем другие предпочтения: бургеры, пицца, роллы и блины чаще всего встречаются на их столах. Ну а о том, чтобы попробовать знаменитые бурятские позы, большинство из них и не мечтают. Да что там! Они и блюда-то такого никогда не пробовали.

- Даже напитки сибиряки выбирают другие. Запивать еду иркутяне предпочитают морсом, хотя по всей России лидирует сладкая газировка, - об этом рассказывает Яндекс.Еда – Любимым супом иркутян стала солянка, а среди салатов победу одержал "Цезарь".

Необычно, что сибиряки оказались еще теми сладкоежками. Десерты и сладости они заказывают чаще, чем в среднем по России. Самым любимым лакомством для сибиряков оказался чизкейк.

Заказывать еду иркутяне предпочитают исключительно на обед и ужин. Оптимальное время для обеда с 12 до 13 часов. А для ужина - после рабочего дня, примерно в 18-19 часов. Пик заказов приходится на вечернее время. Среднее время доставки - 34 минуты с момента заказа.

ИСТОЧНИК KP.RU