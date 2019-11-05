2019-11-05T13:46:44+03:00
Происшествия

Водителя, который сбил 11-летнего мальчика в Братске, нашли всего за сутки

После наезда на школьника мужчина скрылся с места аварии
Виктория ГЕРКО
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Водителя, который сбил 11-летнего мальчика в Братске, нашли всего за сутки.Водителя, который сбил 11-летнего мальчика в Братске, нашли всего за сутки.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Первого ноября около 17 часов на улице Сосновой в Братске неизвестный водитель сбил 11-летнего школьника. Мужчина даже не остановился, чтобы помочь ребенку и оказать ему первую помощь. Он просто уехал с места происшествия. Найти преступника оказалось просто: он попал на камеры видеонаблюдения.

- С помощью видеозаписей сотрудники ГИБДД установили марку автомобиля, а затем нашли и самого виновника аварии, - сообщает ИА Байкал24. – Им оказался 35-летний житель одного из поселков Иркутской области.

Сейчас возбуждено дело об административной ответственности. Какое наказание вынесут водителю за то, что он уехал с места ДТП пока неизвестно. Решение будет принято после лечения школьника и установления степени тяжести вреда здоровью из-за ДТП.

ГИБДД напоминает, что в случае аварии водитель не должен уезжать с места происшествия. Ему нужно остановиться, включить аварийку и выставить знак аварийной остановки. Если в ДТП есть пострадавшие, то необходимо оказать им первую помощь, а также позвонить в скорую и полицию.

Водитель сбил школьника в Братске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель сбил школьника в Братске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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