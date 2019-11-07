Движение по железнодорожному переезду в Култуке закроют 8 ноября

СЕГОДНЯ 06:49 2019-11-07T06:49:15+03:00

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Если вы автомобилист, и ваш маршрут часто пролегает через поселок Култук, то эта информация для вас! Дело в том, что 8 ноября будет ограничено движение через железнодорожный переезд на 5302 километре Восточно-Сибирской железной дороги, на пересечении с автотрассой А-33 Култук - Монды. Причина временного закрытия проезда проста - в это время там будут проводиться плановые ремонтные работы.

- Участок дороги в поселке Култук перекроют в 15:00 8 ноября, - сообщили в пресс-службе ВСЖД. - Ограничение продлится несколько часов, автомобилисты вновь смогут проехать по переезду уже в 20:00.

Стоит отметить, что водителям большегрузного транспорта высотой до 3,4 метров можно будет пересечь переезд по альтернативному пути, который находится под железнодорожным мостом. Призываем автомобилистов отнестись к временному ограничению движения транспорта с пониманием и планировать свою поездку заранее, чтобы не задержаться в пути из-за возможных пробок.

ИСТОЧНИК KP.RU