Иркутский программист Евгений Потапов стал лауреатом крупнейшей IT-конференции

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-08T12:07:44+03:00

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Евгений Потапов стал лауреатом престижной всероссийской IT-конференции страны, которая проходила с 7 по 9 ноября в Сколково. Первый раз она стартовала в 2007 году. Теперь каждый год представители самых крупных российских и зарубежных компаний собираются, чтобы поделиться опытом и знаниями.

Разработчики делятся эффективными способами, как обслуживать миллионы пользователей по всему миру. В этом году иркутянин получил премию за вклад в развитие IT-экосистемы России.

- Признание экспертного сообщества, признание всего IT-коммъюнити в адрес компании, которая работает в Иркутске и может серьёзно конкурировать с крупными федеральными игроками — это дорогого стоит, - сообщает ИА Байкал24.

Евгений Потапов уже 11 лет возглавляет IT-компанию, которая занимается поддержкой сайтов, созданием информационных систем и разработкой программного обеспечения. Сайты, которые поддерживает его компания, каждый день посещают больше 150 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU