Троллейбус впервые начал курсировать через Академический мост в Иркутске

СЕГОДНЯ 11:44 2019-11-08T11:44:47+03:00

Но пока новый маршрут запустили в тестовом режиме.

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Утром 8 ноября иркутяне увидели на Академическом мосту… пустой троллейбус. Удивлению не было предела. Ведь по мосту, который соединил левую и правую часть города, машины стали ездить еще в 2009 году. И вот спустя 10 лет состоялось историческое событие.

- Мы запустили движение маршрута №5, но пока только в тестовом режиме, - пояснили «КП» в администрации Иркутска. – Необходимо проверить электроснабжениена новой линии, а также работу самих машин.

А сразу после того, как испытания завершатся, «рогатый» под номером пять начнет перевозить пассажиров. Планируется, что это произойдет в конце ноября.

Известна предварительная схема движения. Пункт отправления нового маршрута – Сквер имени Кирова, а конечная остановка – микрорайон Университетский. По пути троллейбус будет забирать пассажиров на таких остановках как: Художественный музей, улица Ленина, Музыкальный театр, Театр кукол, Трилиссера, 4-ая Советская, Академический мост, Академическая.

Стоимость проезда по новому маршруту такая же, как и по всему городу – 15 рублей. Курсировать транспорт будет с 6:20 до 22:30. Интервал между рейсами составит 10-15 минут.

Заметим, что иркутяне долго ждали маршрут через Академический мост, ведь время в пути сократится в разы. Кстати, инициатива новшеству принадлежала самим горожанам. А городские власти это предложение поддержали.

ИСТОЧНИК KP.RU