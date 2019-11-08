ХК «Байкал-Энергия» организует автобусы для болельщиков после вечерних домашних матчей

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-08T12:25:11+03:00

Ждать поклонников клуба автобусы будут с 21.00, у стадиона "Рекорд"

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Отличная новость для иркутских болельщиков, которые ездят на домашние матчи «Байкал-Энергии» на общественном транспорте. Руководство клуба предоставит поклонникам команды автобусы со стадиона «Рекорд» после вечерних матчей, которые заканчиваются в 21.00. Итак, ждать пассажиров, автобусы будут на объездной дороге микрорайона Синюшина гора, с правой стороны при выходе со стадиона на улицу Маршала Конева.

- Прибытие в 21.00, отправление по завершении матча или по мере заполнения ориентировочно в 21.20 час, - уточнили в пресс-службе «Байкал-Энергии». - Проезд для болельщиков платный, по действующим в городе расценкам, то есть 15 рублей.

Уехать со стадиона болельщики смогут уже после матча с красноярским «Енисеем», который пройдет 8 ноября.

КОНКРЕТНО

Направления автобусных маршрутов

— м/р Синюшина Гора — Ново-Ленино (два автобуса с маршрутным указателем № 37);

— м/р Синюшина Гора — Иркутск-II (один автобус с маршрутным указателем № 28Р);

— м/р Синюшина Гора — м/р Зелёный (один автобус с маршрутным указателем № 8);

— м/р Синюшина Гора — м/р Солнечный (один автобус через Свердловский район и плотину ГЭС);

— м/р Синюшина Гора — м/р Солнечный (через сквер им. Кирова и ул. Байкальская);

— м/р Синюшина Гора — пр. Рабочее / ул. Баррикад (через рынок "Фортуна")

ИСТОЧНИК KP.RU