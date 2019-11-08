Сибиряк три раза менял показания в полиции и предстал перед судом за ложный донос

СЕГОДНЯ 14:24 2019-11-08T14:25:25+03:00

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Ангарчанин написал заявлению в полицию об угоне автомобиля. Он рассказал сотрудникам, что машина пропала с парковки во дворе его дома. Кто и как совершал кражу, он не видел. Неизвестно, что случилось потом, но потерпевший резко изменил показания. Теперь он рассказывал, что у него отобрали автомобиль в Иркутске. Сотрудники предупредили мужчину, что ему грозит за дачу ложных показаний.

- Полицейские установили, что мужчина лишен прав, - сообщает ИА Сибирские Новости. – После этого он сказал, что автомобиль никто не отбирал. Его вновь угнали. Во время кражи за рулем сидела его сожительница.

Неизвестно, какие цели преследовал мужчина. Скорее всего, он хотел получить компенсацию за пропавший автомобиль. Но суд не стал разбираться, почему потерпевший несколько раз менял показания. Он признал его виновным в ложном доносе. Ему назначен год исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU