Сергей Сокол: Продолжим работать над увеличением социальных программ

СЕГОДНЯ 15:18 2019-11-08T15:18:41+03:00

Спикер поздравил радио «Комсомольская правда в Иркутске» с 5-летием и поделился не только рабочими моментами, но и личным

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В пятницу, 8 ноября, наша радиостанция отметила юбилей. И вот уже второй год подряд с днем рождения коллектив приходит поздравить председатель Заксобрания региона Сергей Сокол. В программе «Картина недели» он рассказал и о работе, и о личном.

- Сергей Михайлович, в этот раз мы назвали передачу марафонов отличников, - говорит ведущая Наталья Кравченко. – Потому что к нам приходят сегодня те люди, которые всегда готовы ответить на вопросы - и наши и слушателей.

- Кстати, я никогда не был отличником, - улыбается спикер. – Окончил школу с двумя четверками. Но с медалью. Потому что понял, что так мне не придется сдавать пять экзаменов в вуз, а всего лишь два.

- А есть люди в вашем окружении, на которых равняетесь?

- Мои родители. Чем старше становлюсь, тем больше понимаю, насколько они мудры.

- А что в вашей жизни связано с цифрой «пять»?

- Нас избрали на пять лет, - быстро сориентировался председатель. – Есть и еще одна ассоциация – в нашей области проживают отличные люди.

Кстати, об области. Сергей Сокол рассказал, что за первый год работы нынешнего созыва удалось сделать многое. Так, увеличены пособия опекунам сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежемесячные выплаты довели до прожиточного минимума ребенка, закон вступил в силу с 1 июля 2019 года. Также увеличено финансирование на учебные расходы для школ и детсадов. Теперь норматив составляет на одного воспитанника детского сада в год - 1 тысяча рублей, а на школьника - 2 тысячи. Удалось сохранить объем средств по программе «Народные инициативы» и на ремонт дорог, а студенты-медики и педагоги, которые обучаются по целевому набору, стали получать дополнительную стипендию в полном объеме без вычета НДФЛ.

- Важно, что нам удалось и сдвинуть с мертвой точки проблему Усольехимпрома, - продолжил Сергей Сокол. – Вошли в программу «Чистая страна». Федеральные власти намерены выделить 1,76 млрд рублей на утилизацию опасных химических отходов. Сейчас на повестке остро стоит другая важная задача – это решить вопрос с утилизации накопленных отходов БЦБК. В целом же за год депутаты приняли 148 законов, провели 20 сессий… Двигаемся дальше! Будем продолжать работать над расширением социальных программ для населения, а также над развитием экономического развития региона.

ИСТОЧНИК KP.RU