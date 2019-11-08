Первое поражение в сезоне: «Байкал-Энергия» дома проиграла красноярскому «Енисею»

СЕГОДНЯ 16:03 2019-11-08T16:03:26+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» потерпели первое поражение в новом сезоне российской Суперлиги. На своем льду бело-синие проиграли красноярскому «Енисею» со счетом 3:6.

Первый забитый мяч 2523 зрителя на трибунах стадиона «Рекорд» увидели на 20-й минуте. Вперед гостей вывел шведский легионер Кристоффер Эдлунд. Еще через три минуты преимущество красноярцев удвоил лидер команды Алмаз Миргазов. Размочить счет нашим парням удалось перед перерывом. Мяч в ворота своей бывшей команды забил Андрей Прокопьев.

Восстановить равновесие иркутянам удалось во втором тайме после сольного прохода Руслана Тремаскина, который обыграв несколько соперников сравнял счет. После этого, наши хоккеисты за 8 минут пропустили два мяча от все того же Алмаза Миргазова и легендарного форварда «Енисея» Сергея Ломанова. Иркутяне бросились отыгрываться, и вскоре Владислав Кузнецов вновь сократил отставание до одного мяча. Но последнее слово в матче было за гостями. В самой концовке пятый и шестой мячи в ворота Григория Лапина отправили Илья Лопатин и Дмитрий Макаров.

Реабилитироваться перед своими болельщиками хоккеисты «Байкал-Энергии» попробуют 11 ноября в домашнем матче против кировской «Родины».

ИСТОЧНИК KP.RU